台光電3月營收年增52% 騰輝年增22%

網通族群3月營收亮眼，電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（7）日公布3月營收69.4億元，創單月新高，網通大廠智邦營收重返250億元高檔，為同期新高、史上第三高，法人看好，智邦、中磊第2季各擁題材，單月及單季營收均可望持續成長。

2026-04-08 00:37