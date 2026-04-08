聽新聞
0:00 / 0:00
台光電3月營收年增52% 騰輝年增22%
PCB族群的銅箔基板（CCL）廠業績報喜，台光電（2383）昨（7）日公布3月營收120.1 億元，月增17.8%，年增56.6%，創新高紀錄，帶動第1季營收達330.7億元，季增32.8%，年增52.5%，同步改寫新猷。
騰輝-KY（6672）3月營收4.81億元，月增35%，年增33%，累首季營收12.4億元，季增12%，年增22%，均為四年來新高。
台燿（6274）3月營收37.82億元，同創新高，月增38%，年增72.3%，今年第1季營收100.55億元，年增57.8%。
台光電表示，看好全產品線市場前景。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長。預期今年延續近幾年「全產全銷」態勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。