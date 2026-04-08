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「光通訊大時代」全新、穩懋同步寫最強Q1 相關類股受矚目

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
AI資料中心需求強強滾，全新與穩懋7日公告3月營收，受惠「光通訊大時代」趨勢帶動出貨，齊創同期新高。示意圖。 圖／AI生成
AI資料中心需求強強滾，全新與穩懋7日公告3月營收，受惠「光通訊大時代」趨勢帶動出貨，齊創同期新高。示意圖。 圖／AI生成

AI資料中心需求強強滾，全新（2455）與穩懋（3105）昨（7）日公告3月營收，受惠「光通訊大時代」趨勢帶動出貨，首季營收分別達9.59億元與45.90億元，齊創同期新高。

尚未公布3月營收的指標光通訊股同受關注，其中，與聯亞（3081）、全新同列磷化銦三雄、全球唯一的分子束磊晶（MBE）大廠IET-KY（4971），近日法說透露切入美系大廠低軌衛星供應鏈，後續有望打開營運出海口，是否接棒聯亞續寫新高紀錄，將扮演光通訊族群走勢的新領航員。

全新3月營收3.11億元，月增1.14%、年增16.64%，首季營收9.59億元，年增20.87%。2月自結稅後純益5,890萬元，年增5.8%，每股純益0.32元。

穩懋3月營收16.49億元，月增11.87%、年增34.24%，是近21個月新高；累計第1季營收45.9億元，年增28.36%，季減4%。儘管首季受傳統淡季與歲修影響，營收較前季小幅下滑，但受惠產品組合優化，高毛利基礎建設與光學占比提升，營運結構明顯優於往年同期。

光通訊業務成為驅動核心，全新董事長陳建良指出，AI資料中心對磷化銦磊晶需求激增，目前訂單滿手。全新800G接收端產品出貨預期倍增，新一代1.6T已進入量產，傳輸速度升級帶動ASP調升，3月光電子營收占比拉高至27.9%，預估全年邁入高成長軌道。

穩懋積極切入AI光通訊與太空衛星領域，法人分析，穩懋美系大客戶規格由800G邁向1.6T，應用於1.6T的200G PD預計本月量產。此外，隨低軌衛星發射量提升，帶動基礎設施營收強勁。預期AI相關營收占比將由去年低個位數，於今年倍增至中個位數比重。

全新今年資本支出擴大至7億元，規劃新增五台MOCVD機台，最快第4季開出產能，並在桃園尋找新廠。穩懋則持續優化布局，追加CW Laser所需微影設備。

光通訊 磊晶 聯亞

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