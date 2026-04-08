記憶體族群上月營收旺！旺宏近51個月最佳 威剛、十銓同寫新高

記憶體族群3月營收暢旺，旺宏（2337）昨（7）日公布3月營收44.22億元，月增45.9%，年增96.5%，攀上近51個月來新高點；記憶體模組大廠威剛（3260）、十銓（4967）3月營收分別為105.37億元、49.16億元，同步改寫單月新高紀錄，分別月增47%、3.26倍。

旺宏今年首季營收104.69億元，年增70.6%，季增35%，是14季來高點。展望後市，總經理盧志遠看好2026年、2027年將是忙碌且具挑戰的年度。

法人預期，因AI需求帶動，記憶體市場供需逐步改善，隨著記憶體大廠陸續退出MLC NAND及中低容量eMMC市場，市場出現供給缺口，旺宏有望受惠轉單。目前旺宏來自NOR Flash產品營收占比68%，廣泛應用於智慧型手機、物聯網及車用電子等領域。因應市場供不應求，因應市況需求續強，旺宏規劃投入約220億元資本支出擴充NAND產能。

威剛方面，3月營收105.37億元，年增181.48%；第1季營收261.12億元，季增64.5%、年增1.63倍；受惠DRAM、NAND價格雙雙強漲，威剛DRAM與SSD的銷售額同步登頂，推升3月與首季營收同步締造新猷。

展望本季，威剛董事長陳立白看好，DRAM及NAND Flash合約價仍有逾40%成長，威剛因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高。

威剛指出，該公司坐擁多元客戶訂單需求及足量庫存戰力，3月營收改寫新高紀錄，不僅年增1.81倍，DRAM模組及SSD兩大產品銷售額也各以70.6億元及27.4億元同創新高。

十銓同樣受惠全球記憶體市場價量齊揚態勢，帶動今年3月營收達49.16億元，年增1.2倍，寫下最強單月紀錄；今年第1季累計營收直指百億元大關，達95.57億元，季增50.5%，年增78.6%，同步改寫新高紀錄。

十銓表示，3月營收亮眼，主要因出貨量增加及銷售單價上漲。十銓總經理陳慶文去年底預告，記憶體市況極佳，2026年看不到價格下滑的理由，且上半年將明確感到市場缺貨，不過上半年漲幅將比下半年大，而明年市況則要根據AI伺服器需求和原廠供給狀況來看。