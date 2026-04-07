聽新聞
0:00 / 0:00
臻鼎3月營收154.43億元 創歷年同期新高 今年資本支出再上修
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日公布3月合併營收為154.43億元，月增31.8%，年增7.2%，創下歷年同期新高；第1季合併營收達407.28億元，年增1.6%，也刷新歷年同期新高。
臻鼎表示，3月營收持續受惠高階AI相關產品需求強勁成長，其中伺服器/光通訊營收年增超過190%，大幅跳升並創單月歷史新高；IC載板則在高階應用推動下加速成長，年增逾70%，也創單月新高。基於已與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，臻鼎將進一步上調今年資本支出至超過800億元，布局關鍵產能以滿足客戶需求並強化長期成長動能，進一步鞏固產業領先地位。
整體而言，臻鼎第一季已明顯看到高階 AI 應用成為公司成長的核心驅動力，伺服器/光通訊與IC載板兩大業務合計營收占比已接近20%，產品組合持續朝高階化發展。
展望未來，臻鼎指出，自第2季起，隨著客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器/光通訊業務動能將逐季放大，IC 載板亦將受惠 AI 算力相關強勁需求而逐季成長，公司持續看好今年將成為新一輪高速成長周期的啟動年，標誌著未來數年加速擴張的開端。
臻鼎受惠AI應用成長力道強勁，已將近兩年資本支出1000億元，即今年原訂資本支出逾500億元，決定上修至逾600億元，這個二度上修至逾800億元，今明兩年資本支出將逾1000億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。