臻鼎3月營收154.43億元 創歷年同期新高 今年資本支出再上修

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日公布3月合併營收為154.43億元，月增31.8%，年增7.2%，創下歷年同期新高；第1季合併營收達407.28億元，年增1.6%，也刷新歷年同期新高。

臻鼎表示，3月營收持續受惠高階AI相關產品需求強勁成長，其中伺服器/光通訊營收年增超過190%，大幅跳升並創單月歷史新高；IC載板則在高階應用推動下加速成長，年增逾70%，也創單月新高。基於已與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，臻鼎將進一步上調今年資本支出至超過800億元，布局關鍵產能以滿足客戶需求並強化長期成長動能，進一步鞏固產業領先地位。

整體而言，臻鼎第一季已明顯看到高階 AI 應用成為公司成長的核心驅動力，伺服器/光通訊與IC載板兩大業務合計營收占比已接近20%，產品組合持續朝高階化發展。

展望未來，臻鼎指出，自第2季起，隨著客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器/光通訊業務動能將逐季放大，IC 載板亦將受惠 AI 算力相關強勁需求而逐季成長，公司持續看好今年將成為新一輪高速成長周期的啟動年，標誌著未來數年加速擴張的開端。

臻鼎受惠AI應用成長力道強勁，已將近兩年資本支出1000億元，即今年原訂資本支出逾500億元，決定上修至逾600億元，這個二度上修至逾800億元，今明兩年資本支出將逾1000億元。