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富世達營收／3月16億元創新高 首季41.83億元年增85%、亦創新高
富世達（6805）7日公告3月營收16億元，月增35.7%、年增95.02%，改寫單月歷史新高；累計第1季營收41.83億元，年增85.81%，亦創下單季新高紀錄。法人分析，受惠GB系列水冷接頭與伺服器滑軌出貨動能強勁，推升首季表現優於市場預期，營運動能持續走強。
富世達董事長黃祖模指出，目前AI水冷零組件「產能追不上訂單」，整體展望樂觀。法人表示，該公司今年前兩月伺服器占比已達59%，隨3月營收規模擴張，顯示產品組合優化將帶動毛利率優於去年表現。
富世達表示，從目前在手訂單估算，今年水冷快接頭出貨將翻倍至300萬件，隨新產能陸續到位，營運力道強勁；法人則看好，隨產品組合優化，今年獲利有望挑戰倍增。
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