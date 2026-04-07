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佳世達營收／高附加價值新事業帶動 3月195億元、年增10.37%
佳世達（2352）7日公布2026年3月合併營收為195.08億元，較去年同期成長10.37%，較上月成長35.53%。累計2026年第1季營收為515.41億元，較去年同期成長3.61%。
佳世達表示，2026年第1季的成長動能主要來自高附加價值新事業，其中又以智能方案和網通事業都較去年同期雙位數增長，醫療事業也較去年同期成長。
佳世達董事長陳其宏先前預估，今年公司營收、獲利將優於去年。其中，醫療事業將持續前進，該業務2025年營收已達303億元，預期今年將持續成長。在AIOT業務方面，去年營收達360億元，隨著新總經理加入，預期今年相關業務將持續成長。
陳其宏指出，網通業務去年雖然有比前年成長，但成長不夠好，預期今年將恢復到明顯成長。而在資訊、顯示器、投影機本業方面，目前需求比較受到排擠，預期今年受影響將較大。
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