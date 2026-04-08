研華、萬泰科3月營收都月增36%

工業電腦龍頭研華（2395）昨（7）日公布3月營收76.99億元，月增36.83%、年增21.75%，主要受惠研華各主要市場對邊緣AI應用之實質落地需求暢旺，加上預期漲價效應促使客戶下單更趨積極所致，帶動研華3月、首季營收雙創新高。

研華今年首季營收203.85億元，季增13.87% 、年增17.49%，單季業績首度站上200億大關。

【記者蕭君暉／台北報導】萬泰科（6190）昨（7）日公布3月營收9.31億元，創單月新高，年增11.86%，月增36.5%。第1季營收24.91億元，為同期新高，季增19.8%，年增10.12%。

萬泰科董事長張銘烈先前表示，今年在低軌衛星與人工智慧（AI）高速線帶動下，營收一定要成長，法人預估，今年業績可望突破百億大關。