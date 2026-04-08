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景碩：高階載板需求無虞
載板廠景碩（3189）昨（7）日受邀舉辦業績發表會，景碩表示，今年資本支出主要聚焦台灣擴充ABF載板產能，以支應高層數ABF載板應對AI供不應求，至於載板應用端若為PC消費仍疲弱。
展望未來，景碩預期，AI帶動高階載板市場未來三年仍健康，預期至2030年需求都還可以，這也是為何同業與景碩都積極應對需求布局。景碩統計，去年第4季，來自高速運算營收占比24%，手機35%，消費產品18%，隱形眼鏡18%，基地台5%。
外界關注缺貨漲價議題，景碩回應，公司若毛利率改善，主要來自稼動率提升，預期載板漲價效益下半年會更顯著，惟受到銅箔等多項材料成本上漲的壓力，預期漲價幅度有限，毛利率改善仍視稼動率提升而定。
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