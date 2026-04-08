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川湖3月單月、第1季單季營收雙雙攻頂

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供

伺服器導軌廠川湖（2059）昨（7）日公布3月營收19.18億元，創單月新高，年增38.87%，月增9.2%。川湖今年第1季營收54.49億元，改寫新猷，季增10.1%，年增37.83%。

針對全年業績展望，川湖執行副總王俊強先前表示，2026年營運比2025年正面，欲小不易，2027年更健康，AI產業趨勢確立，又有各種不同AI應用，全球AI伺服器導軌的規格都是川湖開出來，今年不論營收與獲利都正面看待，有望成長兩位數。川湖昨天股價收3,175元，下滑170元。他強調，今年整體營運將逐季成長，第2季將導入很多新產品，北美雲端服務供應商（CSP）都在擴大投資，我們跟著CSP步調走，業績不會差。

至於毛利率表現，他說，去年毛利率已高達76%，預期今年毛利率正負1.5%到2%之間。外界關注價格壓力，川湖回應，全球導軌規格是川湖在制定，沒有川湖的架構、創新與產品組合，競爭者很難進入這個市場。

川湖預估今年資本支出約700萬到800萬美元，同時，美國德州休士頓新廠已在裝機，今年可望量產，川湖去年來自廚具導軌營收占比12%，其他是伺服器導軌。

法人看好，川湖受惠輝達GB系列、ASIC AI伺服器，以及通用型伺服器出貨動能延續。川湖在專利護城河與客製化的能力，將使其在AI伺服器的市占率保持絕對優勢。尤其看好GB300機櫃價量提升，以及 Vera Rubin 平台預計下半年放量，對川湖看法維持正向。

營收 伺服器

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