中磊、智邦 3月營收攀高

網通族群3月營收亮眼，電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（7）日公布3月營收69.4億元，創單月新高，網通大廠智邦營收重返250億元高檔，為同期新高、史上第三高，法人看好，智邦、中磊第2季各擁題材，單月及單季營收均可望持續成長。

智邦3月營收250.1億元，月增6.1%，年增44.4%，為同期新高，史上第三高，累計第1季營收701.2億元，季減2.6%，年增64%，改寫同期新高，也高於市場原本預期季減中高個位數水準。

中磊3月營收69.4億元，逼近70億元大關，月增53%，年增87%，為單月新高，累計第1季營收166.5億元，季增6%，年增47%，是13季度以來新高。

智邦昨日股價上漲25元，收1,615元，中磊昨日下跌0.9元，收78.9元。

法人指出，智邦800G產品已經打入三個客戶並開始出貨，預估今年上半年800G產品貢獻營收比重可望超過一成，加上AI加速器模組持續出貨，可望推升第2季營收個位數成長，甚至有機會挑戰2025年第3季729億元單季新高水準。

智邦也已經推出1.6T交換器產品及OCS、OWS等光交換器，並在國際大展OFC 2026上大秀技術實力。

法人指出，智邦新產品可望在下半年陸續出貨，成為推升下一波營運成長關鍵動能。

中磊3月受惠北美有線電視營運商持續升級DOCSIS 4.0，中磊除供應既有用戶端設備外，DAA（分散式局端產品）也打入有線電視營運商，而10G PON產品也出貨電信營運商，加上WiFi 7產品持續升級出貨，成為推升營運成長主動能。

法人看好，中磊第2季可望季增個位數，全年營運可望季季高。

中磊董事長王煒日前表示，全年訂單在手，上半年需要的記憶體已經備好，看好家用CPE升級需求帶動成長最大，DAA效益下半年一定會發生。