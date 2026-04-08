聽新聞
0:00 / 0:00

中磊、智邦 3月營收攀高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中磊董事長王煒。聯合報系資料照
中磊董事長王煒。聯合報系資料照

網通族群3月營收亮眼，電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（7）日公布3月營收69.4億元，創單月新高，網通大廠智邦營收重返250億元高檔，為同期新高、史上第三高，法人看好，智邦、中磊第2季各擁題材，單月及單季營收均可望持續成長。

智邦3月營收250.1億元，月增6.1%，年增44.4%，為同期新高，史上第三高，累計第1季營收701.2億元，季減2.6%，年增64%，改寫同期新高，也高於市場原本預期季減中高個位數水準。

中磊3月營收69.4億元，逼近70億元大關，月增53%，年增87%，為單月新高，累計第1季營收166.5億元，季增6%，年增47%，是13季度以來新高。

智邦昨日股價上漲25元，收1,615元，中磊昨日下跌0.9元，收78.9元。

法人指出，智邦800G產品已經打入三個客戶並開始出貨，預估今年上半年800G產品貢獻營收比重可望超過一成，加上AI加速器模組持續出貨，可望推升第2季營收個位數成長，甚至有機會挑戰2025年第3季729億元單季新高水準。

智邦也已經推出1.6T交換器產品及OCS、OWS等光交換器，並在國際大展OFC 2026上大秀技術實力。

法人指出，智邦新產品可望在下半年陸續出貨，成為推升下一波營運成長關鍵動能。

中磊3月受惠北美有線電視營運商持續升級DOCSIS 4.0，中磊除供應既有用戶端設備外，DAA（分散式局端產品）也打入有線電視營運商，而10G PON產品也出貨電信營運商，加上WiFi 7產品持續升級出貨，成為推升營運成長主動能。

法人看好，中磊第2季可望季增個位數，全年營運可望季季高。

中磊董事長王煒日前表示，全年訂單在手，上半年需要的記憶體已經備好，看好家用CPE升級需求帶動成長最大，DAA效益下半年一定會發生。

WiFi 營收 中磊

延伸閱讀

智邦營收／800G出貨亮眼！3月250億元 創同期新高

達明營收／3月2.08億元 月增50.3%、年增2.1%創新高

AI應用強勁 封測與測試介面廠首季營收衝高

臻鼎營收／3月154億元創同期新高 將上調今年資本支出至逾800億元

相關新聞

「光通訊大時代」全新、穩懋同步寫最強Q1 相關類股受矚目

AI資料中心需求強強滾，全新與穩懋昨（7）日公告3月營收，受惠「光通訊大時代」趨勢帶動出貨，首季營收分別達9.59億元與45.90億元，齊創同期新高。

記憶體族群上月營收旺！旺宏近51個月最佳 威剛、十銓同寫新高

記憶體族群3月營收暢旺，旺宏昨（7）日公布3月營收44.22億元，月增45.9%，年增96.5%，攀上近51個月來新高點；記憶體模組大廠威剛、十銓3月營收分別為105.37億元、49.16億元，同步改寫單月新高紀錄，分別月增47%、3.26倍。

富世達3月營收月增35% 寫新紀錄

富世達（6805）昨（7）日公告3月營收16億元，月增35.7%、年增95.02%，改寫單月新高。

創意3月營收月增15% 同期最佳

特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）昨（7）日公布3月營收38.61億元，月增15.2%，為同期新高，首季營收以114.48億元改寫歷史次高。

中磊、智邦 3月營收攀高

網通族群3月營收亮眼，電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（7）日公布3月營收69.4億元，創單月新高，網通大廠智邦營收重返250億元高檔，為同期新高、史上第三高，法人看好，智邦、中磊第2季各擁題材，單月及單季營收均可望持續成長。

川湖3月單月、第1季單季營收雙雙攻頂

伺服器導軌廠川湖（2059）昨（7）日公布3月營收19.18億元，創單月新高，年增38.87%，月增9.2%。川湖今年第1季營收54.49億元，改寫新猷，季增10.1%，年增37.83%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。