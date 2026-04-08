創意3月營收月增15% 同期最佳

特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）昨（7）日公布3月營收38.61億元，月增15.2%，為同期新高，首季營收以114.48億元改寫歷史次高。

創意3月營收年增33.5%，首季營收季減7.6%、年增63%。

創意去年有加密貨幣與雲端服務供應商（CSP）的案件業績挹注，全年與第4季業績均攀峰，毛利率降至24.76%。法人評估，今年受惠兩大美系CSP客戶的CPU與AI推論晶片量產挹注，雖然全年毛利率可能受壓抑，但營收、獲利預期都將持續增長，且業績增幅預期有逾三成水準。同時，創意也已拿到客戶下一代CPU相關案件，未來可望有延續性動能。

此外，關於承接美系車廠的自研AI晶片案件，雖然創意沒有透露相關訊息，但外界認為應持續進行中。

創意去年營收結構中，美國地區業績大幅拉升，從2024年的32%，提高到68%，中國大陸市場貢獻則從29%，於去年降至14%。若以製程別來看，去年3奈米以下先進製程貢獻已達35%，躍居第一大項目。