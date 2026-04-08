富世達3月營收月增35% 寫新紀錄

富世達（6805）昨（7）日公告3月營收16億元，月增35.7%、年增95.02%，改寫單月新高。

富世達累計第1季營收41.83億元，季增5.2%、年增85.7%，同創新高。法人分析，受惠GB系列水冷接頭與伺服器滑軌出貨強勁，今年每股純益有望倍增。

富世達去年稅後純益21.25億元，每股純益31元創新高。董事長黃祖模指出，目前AI水冷零組件「產能追不上訂單」，展望相當樂觀。法人分析，今年前二月伺服器占比已達59%，遠高於去年36%，隨3月營收規模擴大，預期首季伺服器貢獻度穩守高檔，帶動毛利率優於去年。

富世達表示，目前正積極擴產，期盼第2季新產能盡速開出。富世達除供應輝達GB300水冷快接頭，亦切入下一世代VR系列供應鏈，越南廠預計第3季量產。內部估計，今年水冷快接頭出貨將翻倍至300萬件，滑軌產能則大幅躍升至35萬套，成長力道強烈。

折疊機業務部分，富世達認為，隨蘋果預期推首款折疊機，有望迎來「折疊機元年」，公司將同步受惠。