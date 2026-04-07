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AI需求火熱 奇鋐、富世達3月營收同創歷史新高

中央社／ 台北7日電

散熱大廠奇鋐今天公布3月營收新台幣180.17億元，月增28.5%，比去年同期大幅成長111.72%，打破去年11月寫下的單月營收歷史紀錄173.82億元。

累計奇鋐今年第1季營收490.37億元，年增1.1倍，也超越去年第4季的477.75億元，續創新高。

奇鋐旗下的富世達切入液冷快接頭、伺服器滑軌等AI應用市場，表現同樣紅不讓。今天公布3月營收16億元，年增95.02%；累計第1季營收41.83億元，年增85.81%，3月營收與第1季也都打破歷史紀錄。

針對營收大幅成長，奇鋐、富世達在公告中特別說明原因，主要是客戶需求增加帶動。

AI需求火熱，奇鋐董事長沈慶行3月在業績說明會中就預告，2025年是奇鋐的「液冷散熱元年」，2026年依舊會維持強勁成長。除了輝達（NVIDIA）主導的GPU市場，奇鋐看好快速崛起的ASIC（特殊應用積體電路）市場，今年下半年開始將成為奇鋐營運的主要驅動力。

為滿足客戶龐大需求，奇鋐積極投入資本支出，公司預告，2026年將在越南、中國兩地大擴產，預計投入資本支出金額高達150億元，2027年資本支出金額預計進一步擴大到170億元。

奇鋐 營收 富世達

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