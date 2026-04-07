十銓3月營收為49.16億元 改寫單月並創單季營收新高

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今日公布2026年3月營收為新台幣 49.16 億元，較去年同期成長 120.49%、較前月成長 326.68%，第1季合併營收為 95.58 億元，較前季成長 50.53%，創單月及單季營收歷史新高。

十銓表示，2月春節假期遞延訂單已陸續交貨，另外工控及 OEM 業績逐步放量、品牌訂單穩定挹注等因素推升營收表現，展現強勁爆發力。

展望第2季至下半年，十銓指出，在全球 AI 資料中心積極建置下，DRAM 與 NAND Flash 需求預期維持強勁，公司透過長期採購策略與安全庫存管理機制確保穩定供貨，並精進產品組合以優化獲利結構，對於整體營運抱持正向看法。

2026 年記憶體產業邁入由 HBM4 與 DDR5 世代交替驅動的價值擴張期，企業級儲存的高效率整合成為產業發展焦點；近期市場關注新型演算法對記憶體需求的可能影響，現階段供不應求態勢未有改變，且產業分析指出，運算效率提升實為 AI 應用普及的關鍵催化劑，有助使 AI 加速由雲端滲透至各類邊緣運算裝置，進而驅動記憶體規格及用量升級，作為 AI 戰略物資，記憶體長期剛性需求依然穩健；十銓除了深化與全球原廠合作夥伴關係，並將資源集中至高毛利與利基型應用，憑藉長年積累的高階運算平台技術整合實力，針對工業電腦、邊緣運算、軍工等領域提供客製化解決方案，將產業技術更迭轉化為營運成長基石。