智邦營收／800G出貨亮眼！3月250億元 創同期新高

網通大廠智邦（2345）7日公布3月營收250.1億元，創歷年同期新高。

智邦3月營收250.1億元，月增6.1%，年增44.4%，為歷史同期新高、史上單月第三高，累計第1季營收701.2億元，季減2.6%，年增64%，再創歷史同期新高。

法人表示，智邦2025年第4季營收720.18億元，為歷史單季次高；單季每股純益14.95元，連續六個季度創下歷史單季新高。2026年2月適逢農曆年假，工作天數減少，仍創下史上最旺的2月，3月持續成長，累計第1季營收季減2.6%，低於市場預估季減中至高的個位數水準。

法人指出，智邦近期雖因AI加速器模組處於產品世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，使得營運維持高檔，預估第1季每股純益可望來到12.9元。

近年智邦搭上AI熱潮，持續出貨主要大型雲端業者（Hyperscaler）客戶，主要產品包含AI加速器模組以及400G、800G交換器，近期智邦更打入新大型雲端業者（Hyperscaler）客戶，並開始出貨800G交換器等新產品，推升智邦營運持續暢旺。

此外，智邦也推出搭載博通Tomahawk 6的CPO交換器，同時強打光通訊領域的光學波長交換機（OWS），將成為推升營運成長的新動能。