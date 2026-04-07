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穎崴3月營收12.22億元、月增達四成 創單月新高 首季營收同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。圖／本報資料照片
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。圖／本報資料照片

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）今（7）日公告2026年3月份自結營收，單月合併營收達12.22億元，較上月增加40.01%，較去年同期增加69.25%；累計今（2026）年第一季合併營收為29.8億元，較去年同期29.74%。隨著AI相關應用訂單大爆發，在高階測試座Coaxial Socket 及MEMS探針卡訂單強勁帶動下，單月營收首度突破10億元大關、達到12.22億，第1季營收接近30億元，創下單月和單季營收歷史新高。展望第二季，隨著在手訂單持續增加、新產能開出，營收可望逐季增長。

因應AI、HPC、ASIC等產品線在先進製程 及高度整合的產品設計使得晶片複雜度增加，這也帶動晶片測試在 晶圓挑檢、先進封裝測試及系統級測試時間呈倍數增加 ，促使高頻高速、大封裝、大功耗等高階測試座及MEMS垂直探針卡需求孔急，產能供不應求，穎崴於去年第4季啟動於既有廠房持續加購機台、擴大產能外，並率先於高雄仁武產業園區租賃廠房重整建置後，已於3月底完成並於本月順利啟用量產。高雄仁武產業園區自建擴廠計畫案高雄市政府已於日前公告通過申請案，預計於7月動工，加速建置，以配合產業高度成長需求。

科技巨頭揭示AI算力的運用已從機器學習來到推論拐點，每個使用者都會產生Token預算，「Token經濟學」（Tokenomics）成為顯學，AI算力商業化變現的路徑已然清晰，此論述更確立產業鏈將從AI鉅額的資本支出，轉為實質的獲利，此對於半導體產業無疑是整體產值提升的燃料，推動產業加速前進。此外SEMI日前指出，半導體預計於今年提前達陣一兆元產值的里程碑，AI已然成為半導體產業增長加速器。

營收 穎崴 晶片

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