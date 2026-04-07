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零壹營收／3月23.17億元年增26% 第1季68.77億元創新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

零壹科技（3029）7日公告3月合併營收為新台幣23.17億元，較去年同期成長26%，較前月成長33%；累計2026年第1季合併營收為68.77億元，較去年同期67.63億元成長1.7%，創歷史單季新高。

零壹表示，企業數位轉型持續推進，市場需求已由基礎建置逐步延伸至跨系統整合、資料治理與營運優化等面向。在AI、雲端與資安需求同步升溫下，企業在評估導入方案時，也更加重視後續整合、服務支援與實際落地效益。隨著Google Cloud Platform與Google Workspace等雲端服務加速導入，企業對協作效率、資料治理、營運管理及AI應用整合的需求亦持續提升。

儘管近期外部環境使資本市場波動加大，但從產業發展趨勢觀察，企業在雲端、資安與AI相關領域的中長期投入方向並未改變。面對此一趨勢，零壹持續以整合型解決方案與專業服務能力，回應客戶在數位轉型過程中日益複雜的導入需求。公司並將持續強化雲端平台整合、應用推進與服務支援能力，協助企業加速由基礎上雲走向整合應用與實際落地，穩步推進中長期營運發展。

營收 零壹 雲端

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