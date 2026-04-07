力積電法說會／與美光合作效益逐步顯現 有望切入AI記憶體供應鏈

晶圓代工業者力積電（6770）7日參加證交所舉辦的法人說明會，針對與美光科技的合作案釋出正面訊號，強調該案為公司轉型關鍵，不僅有助改善財務結構與降低虧損壓力，更可帶來穩定長期訂單，並切入AI記憶體供應鏈。

力積電表示，透過出售P5廠並導入美光後段製程合作，將有效提升產能利用率，改善過去因產能規模不足所造成的虧損情況，同時美光預付資金並採長期合作模式，也讓公司在現金流與訂單能見度上大幅提升，有助營運轉趨穩健。公司指出，引進國際一線記憶體大廠，有助優化客戶結構，降低過去以中小型客戶為主所帶來的波動風險。

在技術面上，力積電進一步說，透過此次合作可取得DRAM製程升級契機，強化既有技術平台，並支援客戶產品世代推進，尤其在AI應用快速發展下，高頻寬記憶體（HBM）需求帶動整體記憶體價值提升，公司雖未直接生產HBM，但在後段製程與相關整合服務中扮演關鍵角色，正式切入AI記憶體供應鏈。

此外，力積電也強調，過去受限於容量與製程平台，公司在整合能力上有所限制，未來隨著技術提升，可望在自有產線完成更高容量與效能的整合，進一步強化競爭優勢，且3D AI將是未來重要發展方向，其RAM堆疊能力更是關鍵技術之一。

從整體營運來看，力積電目前三大業務包括邏輯、記憶體與3D AI。邏輯方面，將聚焦電源管理IC（PMIC）等高毛利產品，並逐步退出低毛利業務，以提升整體獲利能力；記憶體業務則以客製化DRAM與特殊應用為主，並評估由SLC NAND延伸至MLC產品線，擴大產品布局；至於3D AI業務，目前雖占比仍低，但隨著AI應用擴大與相關需求成長，將成為未來主要成長動能。

展望後市，力積電認為，在AI需求持續帶動與記憶體市況回溫下，加上與美光合作效益逐步顯現，公司營運結構將持續優化，未來成長動能可期。