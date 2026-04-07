達明營收／3月2.08億元 月增50.3%、年增2.1%創新高

機器人大廠達明（4585）7日公布今年3月營收為2.08億元，月增50.39%、年增2.13%，創下單月歷史新高紀錄。展望後市，達明看好2026年公司仍將維持優於產業的成長表現，法人預估，達明今年全年營收有望交出二成以上增幅。

累計達明今年首季營收為4.83億元，季增1.68%、年減2.43%。

展望後市，達明總經理陳尚昊先前指出，今年整體自動化市場大環境雖仍具挑戰，但達明憑藉差異化技術與服務優勢，客戶接受度持續提升，對全年營運成長仍具信心。

根據研調機構Precedence Research預估，全球協作機器人市場2025至2034年複合成長率為32.7%，整體市場呈現穩健高速成長；達明看好2026年公司仍將維持優於產業的成長表現。

在人形機器人布局上，達明2025年下旬首度推出人形機器人產品—Xplore 1，預計今年下半年將推出升級版，目前已依客戶需求進行相關應用訓練，預計下半年將有客戶進入試運行階段。

此外，在銷售結構方面，達明近年積極強化直銷與系統整合（SI）的銷售管道，去年透過直接銷售加SI的比重已提升至四成以上，顯著高於過往水準；經銷商通路約占三成，而透過日系夥伴OMRON的銷售占比則降至約23%。

達明表示，今年直接銷售再加上SI的出貨比重仍看提升，可望進一步優化毛利率結構。