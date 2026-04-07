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牧德3月營收創新高 年增 11.1%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
牧德牧德董事長汪光夏(左)、執行長陳復生。記者尹慧中／攝影
牧德牧德董事長汪光夏(左)、執行長陳復生。記者尹慧中／攝影

牧德（3563）今（7）日公告 2026 年 3 月營收 3.38 億，展現強勁成長力道，月增達 18.74%、年增 11.10%，單月營收刷新歷史新高紀錄。累計今年第一季營收表現亮眼，展現出公司在 AI 產業供應鏈中不可或缺的技術地位，整體接單與出貨節奏穩定。

牧德說明，營收創高的主要核心動能來自於 AI 伺服器、高速運算（HPC）及高階 IC 載板製程升級。牧德憑藉「不開發 Me-too 產品」的研發策略，鎖定市場規格領先的差異化產品，確保在技術領先的同時，並維持 60%以上的高毛利率水準。

半導體布局方面，隨 AI 晶片量產與先進封裝設備汰換時程加速，公司半導體檢測產品的滲透率正持續攀升，預期出貨規模將隨市場需求擴張，成為支撐公司中長期成長的第二成長曲線。

針對未來營運展望，牧德提到，展現出強大的信心與擴張決心。為因應接單能見度持續攀升，公司已正式啟動全球產能擴張計畫，成立中國昆山總部，以深耕在地化供應鏈為目的，提升服務即時性與市場佔有率；為強化研發與高階半導體設備產能成立竹科三廠，為未來更高規模的產出做好準備。

牧德強調，將落實「雙軌四線」發展策略，鞏固 PCB 事業群的領導地位。在 AI 結構性需求支撐下，公司雖對營運前景保持樂觀，亦將密切關注產業景氣變化並審慎因應，透過穩健的經營步伐，為股東創造長期穩定的投資價值。

半導體 牧德 營收

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