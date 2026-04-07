快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

搶眼！這個原因讓全新光電股價亮燈漲停創新高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股7日跳空補漲，砷化鎵大廠全新（2455）在買盤點火追捧下，股價開高衝高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價284.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

AI需求暢旺，引動高速傳輸商機大爆發。全新受惠光通訊需求火紅，產能嚴重供不應求，今年800G接收產品出貨將倍增，下一代1.6T產品也將出貨，發射端產品也會倍數增長，帶動全年營收邁入高成長軌道。

法人指出，全新受惠光通訊需求驅動，加上第2季季底將調漲產品售價，配合產能擴張，因此上調今年營收與獲利預估；而明年在全球800G和1.6T高速光模組出貨激增下，作為全球最大PD磊晶廠的全新，市占率高達八成以上，預期將顯著受惠。

統整全新目前基本面的相關利多，核心動能來自AI資料中心對1.6T高速傳輸的迫切需求，帶動其磷化銦（InP）光電子產品出貨放量，並穩居矽光子供應鏈領先地位。

另一方面，隨美系大廠淡出手機市場，法人預期全新有望在Android PA（功率放大器） 獲得轉單紅利。加上AI眼鏡與低軌衛星等新興應用開始貢獻營收，長線營運展望正向。

目前法人圈看全新，多給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，目標價則以統一投顧的350元最高。

光通訊 營收

延伸閱讀

台積電將法說會 小摩這樣看

波若威漲停躋身千金股、聯亞飆2,005元天價 這幾檔矽光子同步亮燈

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

南電營收寫36個月高！ABF 載板三雄噴發 欣興長約護航、毛利高峰將至

相關新聞

矽格營收／3月18.57億元、第1季52.93億元 雙創新高

IC封測業矽格（6257）7日自結2026年3月份合併營業收入為新台幣18.57億元，月增15.46%，年增16.75%。累計今年前三月合併營收52.93億元，年增13%，單季營收續創歷史新高。

搶眼！這個原因讓全新光電股價亮燈漲停創新高

台股7日跳空補漲，砷化鎵大廠全新（2455）在買盤點火追捧下，股價開高衝高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價284.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

致茂營收／3月43.66億元創新高 訂單續增、營運穩健

量測儀器大廠致茂（2360）7日公布3月營收43.66億元創新高，月增19.1%、年增63.5%。公司強調，訂單續增、營運穩健。

穎崴營收／3月12.21億元創新高 月增40%、年增69.2%

半導體高階測試座大廠穎崴（6515）7日公布3月營收逾12億元，創新高，月增40%，年增69.3%。公司說明，受惠於全球 AI 及 HPC客戶需求強勁，高階測試座 Coaxial Socket 及 MEMS 探針卡持續拉貨。

台光電營收／3月120億元創新高 首季營收逾330億元同創高

銅箔基板CCL廠商台光電（2383）7日公布3月營收約為120.1億元創新高、月增17.83%、年增56.63%，帶動第1季總營收來到330.7億元，季增約32.66%，年增約52.52%同創新高。

川湖營收／3月19.18億元創新高 第1季54.49億元亦創高

伺服器滑軌廠川湖（2059）7日公布3月營收為19.18億元，創單月歷史新高，年增38.87%，月增9.18%；今年第1季營收54.49億元，創單季新高，季增10.12%，年增37.83%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。