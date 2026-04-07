搶眼！這個原因讓全新光電股價亮燈漲停創新高

台股7日跳空補漲，砷化鎵大廠全新（2455）在買盤點火追捧下，股價開高衝高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價284.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

AI需求暢旺，引動高速傳輸商機大爆發。全新受惠光通訊需求火紅，產能嚴重供不應求，今年800G接收產品出貨將倍增，下一代1.6T產品也將出貨，發射端產品也會倍數增長，帶動全年營收邁入高成長軌道。

法人指出，全新受惠光通訊需求驅動，加上第2季季底將調漲產品售價，配合產能擴張，因此上調今年營收與獲利預估；而明年在全球800G和1.6T高速光模組出貨激增下，作為全球最大PD磊晶廠的全新，市占率高達八成以上，預期將顯著受惠。

統整全新目前基本面的相關利多，核心動能來自AI資料中心對1.6T高速傳輸的迫切需求，帶動其磷化銦（InP）光電子產品出貨放量，並穩居矽光子供應鏈領先地位。

另一方面，隨美系大廠淡出手機市場，法人預期全新有望在Android PA（功率放大器） 獲得轉單紅利。加上AI眼鏡與低軌衛星等新興應用開始貢獻營收，長線營運展望正向。

目前法人圈看全新，多給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，目標價則以統一投顧的350元最高。