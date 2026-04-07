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臻鼎營收／3月154億元創同期新高 將上調今年資本支出至逾800億元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）7日公布3月合併營收154.43億元，月增31.76%、年增7.18%，創下歷年同期新高；累計第1季營收407.28億元，季減28.4%，年增1.61%，同樣改寫同期新高，顯示公司今年開局穩健，高階AI應用已成主要成長引擎。

臻鼎表示，3月營收續強，主要受惠高階AI相關產品需求升溫，其中伺服器光通訊業務年增超過190%，不僅大幅跳升，也同步創下單月歷史新高；IC載板則在高階應用推動下加速成長，年增逾70%，同樣刷新單月紀錄。整體來看，伺服器／光通訊與IC載板兩大業務合計營收占比已逼近20%，產品結構持續朝高階化邁進。

展望後市，臻鼎指出，自本季起，隨著客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器／光通訊業務動能可望逐季放大，IC載板也將受惠AI算力需求強勁而持續成長。公司看好，2026年將成為新一輪高速成長周期的啟動年，並已與多家關鍵客戶就下一世代高階AI產品需求取得長期合作共識，因此決定進一步上調今年資本支出至逾800億元，提前布局關鍵產能，強化未來數年成長動能。

伺服器 光通訊 營收

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