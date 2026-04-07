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致茂營收／3月43.66億元創新高 訂單續增、營運穩健
量測儀器大廠致茂（2360）7日公布3月營收43.66億元創新高，月增19.1%、年增63.5%。公司強調，訂單續增、營運穩健。
展望2026年，致茂強調，將受惠於客戶需求持續增溫，公司預期2026年將持續穩健成長。兩大事業體量測及自動化檢測設備與半導體及Photonics測試解決方案營收目標皆再創去年營收高點。
應用方面，致茂提到，量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件（包含HVDC之導入）及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案之成長動能將來自於幾個面向，第一：SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長；第二：先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及；第三：矽光子CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。
致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。
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