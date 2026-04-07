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中磊出貨衝！ 3月營收69.4億元、月增53%創單月新高
電信寬頻設備大廠中磊（5388）7日公布3月營收來到69.4億元，逼近70億元大關，創下歷史新高。中磊表示，電信、有線電視設備以及WiFi 7持續升級出貨，帶動營收成長。
中磊3月營收69.4億元，月增53%，年增87%，為單月歷史新高，累計第1季營收166.5億元，季增6%，年增47%，創13季度以來新高。
日前中磊法說會上，董事長王煒表示，全年訂單在手，上半年需要的記憶體已經備好，看好家用CPE升級需求帶動成長最大，DAA（分散式局端）效益下半年一定會發生。
中磊3月受惠北美有線電視營運商持續升級DOCSIS 4.0，中磊除供應既有用戶端設備外，DAA（分散式局端產品）也打入有線電視營運商，而10G PON產品也出貨電信營運商，加上WiFi 7產品持續升級出貨，成為推升營運成長主動能。
法人看好，上半年營收可望優於2025年下半年（303億元），從中磊訂單狀況觀察，今年營運可望季季高，全年營收二位數成長，預估全年營運可望二位數成長，記憶體缺貨漲價是挑戰，恐讓毛利率承壓。
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