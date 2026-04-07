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群電營收／3月28.82億元 月增35.9%、年減5%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源廠群電（6412）7日公布3月營收28.82億元，月增35.9%、年減5%。

展望後市，群電指出，目前NB市場能見度有限，由於客戶端關鍵半導體短缺情況尚未緩解，且各客戶缺料品項分歧，NB電源訂單仍以急單為主。

群電第1季合併營收77.84億元，年減7.8%，與去年第4季相比則約略持平，表現符合預期。

群電表示，雖然第1季是傳統淡季，但在半導體通膨壓力升溫下，NB品牌客戶積極拉貨，加上低軌衛星相關訂單挹注，帶動公司出貨動能維持穩健。

群電分析，與2025年同期相比，由於當時市場憂心NB輸美關稅有上調風險，品牌客戶提前備貨，墊高比較基期，致使首季小幅年減。然而，在關鍵半導體供應仍偏緊下，客戶資源配置轉向優先支援高階機種，帶動大瓦特數NB電源及NB LED背光模組出貨年增，有利於產品組合。

群電 半導體 營收

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