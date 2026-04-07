宏達電營收／3月3.34億元 月增111%、年減8.29%

宏達電（2498）7日公布2026年3月合併營業收入3.34億元，月增111.02%、年減8.29%；累計今年前三月合併營收6.52億元，年減7.86%。

宏達電旗下3D沉浸式網路生態VIVERSE推出全新「VIVERSE合作夥伴計畫」，為遊戲、影片、互動網頁應用、數位藝術與沉浸式內容創作者提供以真實互動為基礎的收益變現機制。

宏達電表示，該計畫以「有效觀看」與「互動時間」作為收益計算依據，當使用者與內容互動達30秒以上即開始累積收益，且不依賴廣告分潤。計畫免費開放全球創作者加入，無最低粉絲數門檻，收益達50美元即可申請提領。

宏達電指出，VIVERSE並採非獨家合作模式，創作者可保有完整內容所有權，且作品不會被用於AI或機器學習訓練。平台同時支援多元Web引擎與iFrame嵌入，為遊戲、影片、互動網頁應用、數位藝術與沉浸式內容創作者擴大觸及並建立更透明、可預測的收入模式。

宏達電說，旗下專注5G與未來通訊技術發展的HTC G REIGNS，受邀參與光寶科（2301）於MWC 2026的展出，展示雙方在德國成功落地的5G專網商轉成果。此次展出聚焦5G SA專網結合XR與邊緣運算，展現其在多終端同步連線、高流量負載情境下，仍能維持低延遲、高穩定與高頻寬傳輸表現。透過光寶科技高效能5G RU技術支援，雙方進一步驗證企業沉浸式應用場域的可規模化部署潛力，並為電信商與企業客戶提供更完整的專網整合解決方案。

宏達電持續拓展海外AI穿戴版圖，旗下VIVE Eagle在新加坡攜手Singtel正式上市，並於香港推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta）。產品整合AI助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，支援即拍即譯多國語言翻譯，最高達71種以上。

針對AI穿戴日益受關注的資安與隱私議題，宏達電強調，VIVE Eagle採去識別化設計、不追蹤使用者行為，並導入AES-256等級加密技術，同時通過ISO 27001與ISO 27701國際雙驗證，強化高標準資安與隱私設計。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle從設計之初即將資料保護與隱私防護納入核心考量，回應使用者對AI穿戴裝置『安心使用』的期待。」

此外，宏達電宣布VIVE Eagle新增多項AI功能，聚焦語音記錄、資訊整理與智慧互動體驗升級。其中，全新上線的「VIVE AI Notes（AI語音摘錄）」支援12種語言逐字稿、講者辨識與AI摘要，並同步推出3個月免費試用方案，進一步提升產品在日常記錄與資訊整理上的應用。

隨著新功能推出，VIVE Eagle的應用也從拍攝、語音助理進一步延伸至會議紀錄、媒體採訪、學習筆記與跨語整理等場景，突顯AI智慧眼鏡正朝向更成熟的生產力工具發展；搭配點數加購機制，也反應HTC同步推展AI服務加購與商業化布局。

宏達電宣布攜手NHK、NHK Promotions及NTT DOCOMO Studio&Live，推出大型沉浸式文化娛樂體驗《夢回大坂城－戰國武士記》，打造全球首座「大坂城再現」Free Roam XR體驗。此次合作結合日本公共媒體的歷史內容與影像製作實力，及HTC VIVERSE的XR技術與沉浸式平台能力，將文化資產轉化為可規模化、可輸出的LBE內容，瞄準日本及全球市場。HTC指出，沉浸式娛樂正從單人觀看走向多人共享、可自由移動的場域互動體驗，也展現XR技術在文化敘事與現場娛樂的應用潛力。