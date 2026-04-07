臻鼎營收／3月與首季創同期新高 上修今年資本支出逾800億元

全球 PCB 龍頭臻鼎-KY（4958）於7日公布2026 年 3 月合併營收為新台幣 154.43 億元，月增 31.76%，年增 7.18%，創下歷年同期新高。第1季營收達新台幣 407.28 億元，年增 1.61%，亦刷新歷年同期新高。

臻鼎表示，三月營收持續受惠高階 AI 相關產品需求強勁成長，其中伺服器/光通訊營收年增超過 190%，大幅跳升並創單月歷史新高；IC 載板則在高階應用推動下加速成長，年增逾 70%，同樣刷新單月紀錄。整體而言，2026 年第1季已明顯看到高階 AI 應用成為公司成長的核心驅動力，伺服器/光通訊與 IC 載板兩大業務合計營收占比已接近 20%，產品組合持續朝高階化發展。

展望未來，臻鼎指出，自第2季起，隨著客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器光通訊業務動能將逐季放大，IC 載板亦將受惠 AI 算力相關強勁需求而逐季成長，公司持續看好 2026 年將成為新一輪高速成長周期的啟動年，標誌著未來數年加速擴張的開端。同時，基於已與多家關鍵客戶就未來世代高階 AI 產品需求取得長期合作共識，臻鼎將進一步上調 2026 年資本支出至超過新台幣 800 億元，布局關鍵產能以滿足客戶需求並強化長期成長動能，進一步鞏固產業領先地位。