台光電營收／3月120億元創新高 首季營收逾330億元同創高

銅箔基板CCL廠商台光電（2383）7日公布3月營收約為120.1億元創新高、月增17.83%、年增56.63%，帶動第1季總營收來到330.7億元，季增約32.66%，年增約52.52%同創新高。

台光電說明，營收成長受惠AI伺服器成長力道。

展望未來，台光電先前指出，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長。預期115年延續近幾年「全產全銷」態勢。

台光電強調，競爭優勢來自技術能力。台光電長期深耕高速CCL領域，技術能力領先，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商。

在產能規模方面，台光電114年已完成中國大陸黃石／中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國大陸、馬來西亞再擴充產線，預計116年底總產能將達945萬張。

原物料掌握，台光電指出，因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。