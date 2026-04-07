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旺宏營收／3月44.22億元年增96.46% 首季突破百億元、年增70.58%
記憶體廠旺宏（2337）7日公布3月自結合併營收44.22億元，較2月30.30億元大增45.94%，較去年同期22.51億元成長96.46%，單月營收明顯跳升。在記憶體市況回溫與市場關注度升高帶動下，旺宏最新營收表現也替本季開局增添想像空間。
若拉長到首季來看，旺宏2026年1月至3月累計合併營收達104.69億元，較去年同期61.37億元增加70.58%，首季營收站穩百億元水準。以單月與累計表現觀察，旺宏今年以來營運動能明顯優於去年同期，反映產品出貨與市場需求同步改善。
展望後市，總經理盧志遠看好2026年、2027年將是忙碌且具挑戰的年度，主因AI系統帶動NOR Flash用量增加，市場供應仍偏緊，公司將以全產能生產因應，並規劃投入220億元擴產，月產能將由2萬片提升至3萬多片規模，後續營收與產能利用率表現值得持續關注。
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