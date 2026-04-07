快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

研華營收／3月76.99億元、年增21.75% 創單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

研華（2395）7日公布2026年3月份合併營收為76.99億元，較去年同期營收63.23億元年增21.75%。累計研華前三月合併營收達203.85億元，較去年同期營收173.51億元，年增17.49%；研華單月暨單季營收皆締造歷史新高紀錄。

3月營收以區域別角度，北美、歐洲、中國大陸、台灣、韓國及新興市場皆成長動能強勁，較去年同期雙位數增長，分別成長21%、14%、40%、72%、55%及20%；日本市場則表現持平。各事業群表現而言，智能系統事業群（iSystems）及物聯網自動化事業群（IAutomation）皆呈現雙位數成長，分別年增26%及19%；智能服務事業群（iService）較去年同期小幅衰退；嵌入式事業群（Embedded Sector）整體年增18%，其中嵌入式運算與周邊系統（EIoT）及應用電腦事業群（ACG）分別增長31%及2%。

累計前三月營收來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及韓國市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長13%、19%、38%、75%及44%；新興市場個位數年增6%；僅日本市場較去年同期個位數小幅衰退。各事業群整體表現良好，智能系統事業群及物聯網自動化事業群分別雙位數增長各19%。嵌入式事業整體較去年同期增長15%，其中嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群分別年增23%和5%。而智能服務事業群僅個位數增長3%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，儘管面臨中東地緣政治風險、原物料成本波動及供應鏈不確定性等挑戰，研華各主要市場對邊緣AI應用之實質落地需求暢旺，加上預期漲價效應促使客戶下單更趨積極，今年以來整體營運展現強勁動能，單月暨單季營收表現雙創新高。

陳清熙指出，由接單出貨比（BB值）觀察，公司整體及三大區域之BB值較上季持續成長，整體營運展望樂觀。研華確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的成長路徑，攜手全球生態系夥伴，提供從端到雲的完整解決方案，加速客戶AI應用場景落地。

韓國 日本 營收

延伸閱讀

八貫營收／3月3.71億元 年增31.74％

騰輝營收／3月4.81億元、年增33% 創近4年高

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

辛耘今年業績展望佳 盤中股價攻上漲停

相關新聞

宏達電營收／3月3.34億元 月增111%、年減8.29%

宏達電（2498）7日公布2026年3月合併營業收入3.34億元，月增111.02%、年減8.29%；累計今年前三月合併營收6.52億元，年減7.86%。

台光電營收／3月120億元創新高 首季營收逾330億元同創高

銅箔基板CCL廠商台光電（2383）7日公布3月營收約為120.1億元創新高、月增17.83%、年增56.63%，帶動第1季總營收來到330.7億元，季增約32.66%，年增約52.52%同創新高。

川湖營收／3月19.18億元創新高 第1季54.49億元亦創高

伺服器滑軌廠川湖（2059）7日公布3月營收為19.18億元，創單月歷史新高，年增38.87%，月增9.18%；今年第1季營收54.49億元，創單季新高，季增10.12%，年增37.83%。

旺宏營收／3月44.22億元年增96.46% 首季突破百億元、年增70.58%

記憶體廠旺宏（2337）7日公布3月自結合併營收44.22億元，較2月30.30億元大增45.94%，較去年同期22.51億元成長96.46%，單月營收明顯跳升。在記憶體市況回溫與市場關注度升高帶動下，旺宏最新營收表現也替本季開局增添想像空間。

研華營收／3月76.99億元、年增21.75% 創單月新高

研華（2395）7日公布2026年3月份合併營收為76.99億元，較去年同期營收63.23億元年增21.75%。累計研華前三月合併營收達203.85億元，較去年同期營收173.51億元，年增17.49%；研華單月暨單季營收皆締造歷史新高紀錄。

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

載板大廠景碩（3189）預計今日受邀主管機關主題業績發表會，吸引市場目光，也帶動PCB載板廠商欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎（4958）、HDI龍頭華通（2313）以及CCL廠商台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）與台燿等股價活跳跳，同步成為多方焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。