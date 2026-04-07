景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

載板大廠景碩（3189）預計今日受邀主管機關主題業績發表會，吸引市場目光，也帶動PCB載板廠商欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎（4958）、HDI龍頭華通（2313）以及CCL廠商台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）與台燿等股價活跳跳，同步成為多方焦點。

景碩預計7日受邀交易所「AI 及綠能環保產業」主題式業績發表會，景碩日前已公布3月自結合併營收新台幣39.39億元，月增22.9%、年增25.1%，創單月次高，僅次於1月的新高紀錄39.61億元，景碩今年第1季累計營收111.05億元，相較景碩 2025 年第4季營收 103.56 億元，季成長約為 7.2%，年增28.8%，受惠於高階ABF載板出貨暢旺，不受工作天數減少干擾，為歷年同期新高。

景碩日前也公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結今年2月淨利3.11億元，年增196.19%，單月每股稅後純益（EPS）為0.68元。

此外人工智慧（AI）應用推動中高階銅箔基板（CCL）缺貨漲價潮，近期松下、材料大廠Resonac（力森諾科）等日廠3月起再紛紛因應銅箔、玻纖布等關鍵原料供需吃緊與價格上升反映成本漲價30%不等，法人看好日系廠商持續調高報價，積極布局高階的台廠四大銅箔基板廠台光電（2383）、聯茂、台燿與騰輝（6672）今年獲利可望再升級，同步水漲船高。

PCB業界說，台廠CCL先前陸續反應成本自去年第4季調高價格，隨著高階產能供不應求與上游原料上揚，報價也同步上升，導致板廠也需要反應成本和客戶溝通轉嫁，臻鼎、欣興先前法說會上已提及將反應成本，欣興並預期漲價效益後續更顯著。

業界先前已流傳南亞電子材料部門發布銅箔基板等材料3月16日漲價15%的客戶通知信，對該議題，銅箔基板CCL業界指出，由於生產成本上升與供不應求高階品3月初已陸續和客戶群溝通續漲，預期今年各指標業者將持續反應需求調高報價至下半年。

事實上，高階CCL供應商包含台光電、台燿、聯茂皆已陸續和客戶們溝通漲價，騰輝也跟進在高階產品報價調整。

展望未來，台光電先前強調，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長。

台光電預期，今年延續近幾年「全產全銷」態勢。產能規模：在產能規模方面，台光電去年已完成中國大陸黃石/中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國大陸、馬來西亞再擴充產線，預計明年底總產能將達945萬張。

台光電也指出，台光電長期深耕高速CCL領域，技術能力領先，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商。

台燿、聯茂今年高階產品出貨也可望提升，聯茂先前也提到，在低軌衛星應用材料已有新訂單斬獲。

展望未來，聯茂提到，營運可望逐季升溫到第3季，也會逐季漲價，反應原物料吃緊與需求強勁。

騰輝則說，受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算，加上航空航天應用需求持續擴張，公司高階材料出貨動能明顯增強。

此外，面對原物料價格上揚與供應緊繃，騰輝提到，公司自去年底起陸續調整產品售價，以合理反映成本結構，同時優化產能配置，應對市場需求增長。