辛耘今年業績展望佳 盤中股價攻上漲停

半導體設備與材料廠辛耘（3583）去年業績首度突破百億元大關，今年業績展望仍佳，今日盤中股價攻上漲停。

辛耘去年營收與獲利雙創新高，年度合併營收為113.71億元，年增17.3％，歸屬母公司業主淨利11.09億元，年增19.7％，每股純益13.82元。該公司今年累計前兩月合併營收為20.66億元，年增13.5％，連兩個月業績都維持在10億元以上水準。法人預期該公司今年營收表現有望持續升溫，且呈現逐季增長態勢。

辛耘1月與2月業績分別為單月歷史第三高與第二高的表現，2月即使工作天數較少，成長動能依然不減，3月營收表現若保持不墜，則單季業績攀上新高峰在望。

辛耘同時耕耘半導體自製與代理設備業務，還有再生晶圓業務，法人認為，該公司今年整體營運成績還有望更上層樓，主要是有先進封裝自製設備訂單暢旺與再生晶圓擴產的動能推高。

辛耘去年已達成自製設備1,000台出貨的里程碑，該公司之前提及，去年其自製設備產能約150台，預計今年將擴增至200台，明年達250台，2028年產能至少達300台。

因應客戶端需求，辛耘持續增加自製設備產能，湖口二廠預計將在今年下半完工，於第4季或明年初時投產，而台南新廠則規畫於明年下半完工，明年底至2028年初投產。

另外，在再生晶圓方面，由於晶圓代工與記憶體客戶相關先進製程需求提升，辛耘12吋再生晶圓月產能從2024年的16萬片，於去年提升為21萬片且已滿載，預計今年再擴充4萬片，達到25萬片規模。