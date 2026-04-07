南電營收寫36個月高！ABF 載板三雄噴發 欣興長約護航、毛利高峰將至

台股清明連假後強勢補漲，7日在台積電（2330）、台達電（2308）領軍下指數一度飆漲近700點，電子權值股全面回神。其中，ABF載板三雄同步噴發，南電（8046）、欣興（3037）盤中頻觸漲停，景碩（3189）漲幅亦逾半根停板，並帶動臻鼎-KY（4958）跟漲逾5.5%，成為多方強力助攻手。

由基本面觀察，南電3月合併營收42.91億元，月增35.5%、年增39%，改寫近36個月新高；首季營收111.77億元、年增32.1%。法人指出，雖然2025年全年獲利尚未回到2022年高峰，但單看第4季即貢獻全年61%獲利，顯示載板市況正加速復甦。

展望後市，南電積極切入高階應用，聚焦ABF載板布局AI雲端運算，涵蓋伺服器處理器與ASIC等高算力產品，同時開發對應高速傳輸需求的交換器載板。在BT載板方面，則鎖定5G天線模組、電源管理IC與智慧眼鏡應用，並跨足光通訊模組與車用電子領域，全面優化產品結構與毛利表現。此外，在PCB業務上，也受惠AI伺服器帶動，推升HDI與多層板需求。

產業面來看，南電母公司南亞（1303）指出，AI與雲端服務深度融合，推動整體電子材料需求快速擴張，從上游CCL、銅箔、玻纖布到下游載板全面受惠，形成強勁成長動能。

另一大指標廠欣興則維持高檔產能利用率，在高階原物料短缺與製程難度提升下，定價能力明顯轉強。法人預期，其產品報價漲幅有望超越成本上升幅度，推動毛利率進一步走揚。隨高階產品比重持續拉升，整體產品組合持續優化，營運動能延續成長趨勢。

為因應需求爆發，欣興今年資本支出再度上修，重點投入ABF產能擴充與製程升級，下半年新產能將陸續開出。加上T-Glass結構性缺貨，市場供給受限，公司策略性縮減中低階產品，全面聚焦高階載板，進一步強化競爭優勢。

值得注意的是，美系外資透露，在未來供給可能持續吃緊下，多家國際客戶已積極與欣興簽訂長約，且條件明顯偏向供應商，包括以面積計價與後續報價調整機制。外資券商直言，隨需求爆發與價格上行，欣興過去毛利高峰不僅有望重現，甚至可能再創新高，並同步上修今、明年獲利預估。

整體而言，AI帶動高階載板需求爆發，供需結構轉向賣方市場，ABF三雄同步迎來「量價齊揚」黃金周期，成為本波電子股反攻最關鍵的核心族群。