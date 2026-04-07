快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

誰說 DDR4沒人要？大和重申南亞科「買進」、目標價上調19%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

台股7日開高走高，截至午盤11點，盤中最高達33,264點、一度上漲691點。盤中以半導體、記憶體、矽光子、光電設備、印刷電路等族群表現強勢。值得注意的是，外資大和資本證券，將南亞科（2408）重申「買進」評等，目標價由245上調至292元，調幅19.2%。

其中，記憶體族群表現走強，盤中包括晶豪科（3006）、廣穎（4973）皆漲逾半根漲停板，旺宏（2337）、創見（2451）、南亞科、群聯（8299）、威剛（3260）等同步走揚；不過華邦電（2344）、力積電（6770）等則走弱。

南亞科首季合併營收490.86億元，創單季新高，季增63.1%、年增582.91%，優於市場預期。大和資本證券出具最新個股報告看好，雖然全球主要DRAM大廠正加速轉向DDR5，但預計網路、伺服器及消費性市場對DDR4的需求仍將持續。

此外，隨著數據中心存儲需求增加，帶動企業級SSD需求上升，純NAND廠商卻面臨關鍵Buffer DRAM取得不易的壓力。因此，南亞科日前公告將透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（SanDisk）、SK海力士（SK Hynix）集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金，鎖定了中長期的穩定需求。大和資本預計，此次私募將使南亞科的每股淨值（Book Value）額外提升約16.8%。

事實上，DDR4供需失衡可能延續至2026年。大和資本分析，在AI資料中心需求強勁帶動下，DRAM供給緊張態勢預期將貫穿全年。隨主要廠商資源轉向DDR5，DDR4短缺愈發明顯，目前產能多集中於三星與南亞科部分產線；至於曾於2024年下半年造成供過於求的長鑫存儲（CXMT），現已轉向DDR5以支應內需伺服器需求，儘管良率仍待提升。

DDR5 群聯 旺宏

延伸閱讀

美伊戰事暫未再升高 台股開紅盤 晶圓代工股點火、記憶體走勢分歧

遠超市場預期！三星Q1營業利潤飆755% 記憶體貢獻近90% HBM供貨緊俏

買盤持續湧入 「權值F4」股東人數創新高

三星 DRAM 報價再漲三成 法人看好南亞科、華邦等同步受惠

相關新聞

誰說 DDR4沒人要？大和重申南亞科「買進」、目標價上調19%

台股7日開高走高，截至午盤11點，盤中最高達33,264點、一度上漲691點。盤中以半導體、記憶體、矽光子、光電設備、印刷電路等族群表現強勢。值得注意的是，外資大和資本證券，將南亞科（2408）重申「買進」評等，目標價由245上調至292元，調幅19.2%。

穩懋 光通訊商機爆發

輝達擁抱光通訊，兩大合作夥伴Lumentum、Coherent近期獲得市場青睞，Lumentum上周四（2日）美股收盤大漲逾8%，衝上826.88美元天價。法人看好，輝達領軍下，光通訊規格升級商機爆發，穩懋（3105）、聯亞等台灣相關供應鏈訂單動能將續強。

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

載板大廠景碩（3189）預計今日受邀主管機關主題業績發表會，吸引市場目光，也帶動PCB載板廠商欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎（4958）、HDI龍頭華通（2313）以及CCL廠商台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）與台燿等股價活跳跳，同步成為多方焦點。

辛耘今年業績展望佳 盤中股價攻上漲停

半導體設備與材料廠辛耘（3583）去年業績首度突破百億元大關，今年業績展望仍佳，今日盤中股價攻上漲停。

南電營收寫36個月高！ABF 載板三雄噴發 欣興長約護航、毛利高峰將至

台股清明連假後強勢補漲，7日在台積電（2330）、台達電（2308）領軍下指數一度飆漲近700點，電子權值股全面回神。其中，ABF載板三雄同步噴發，南電（8046）、欣興（3037）盤中頻觸漲停，景碩（3189）漲幅亦逾半根停板，並帶動臻鼎-KY（4958）跟漲逾5.5%，成為多方強力助攻手。

ABF 載板三雄漲勢吸睛 法人解析成本漲為何帶動股價？

ABF載板三雄持續受惠漲價題材而走強，欣興（3037）及南電（8046）7日早盤亮燈漲停，景碩（3189）受處置影響，開高走低也仍有7%以上漲幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。