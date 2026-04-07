誰說 DDR4沒人要？大和重申南亞科「買進」、目標價上調19%

台股7日開高走高，截至午盤11點，盤中最高達33,264點、一度上漲691點。盤中以半導體、記憶體、矽光子、光電設備、印刷電路等族群表現強勢。值得注意的是，外資大和資本證券，將南亞科（2408）重申「買進」評等，目標價由245上調至292元，調幅19.2%。

其中，記憶體族群表現走強，盤中包括晶豪科（3006）、廣穎（4973）皆漲逾半根漲停板，旺宏（2337）、創見（2451）、南亞科、群聯（8299）、威剛（3260）等同步走揚；不過華邦電（2344）、力積電（6770）等則走弱。

南亞科首季合併營收490.86億元，創單季新高，季增63.1%、年增582.91%，優於市場預期。大和資本證券出具最新個股報告看好，雖然全球主要DRAM大廠正加速轉向DDR5，但預計網路、伺服器及消費性市場對DDR4的需求仍將持續。

此外，隨著數據中心存儲需求增加，帶動企業級SSD需求上升，純NAND廠商卻面臨關鍵Buffer DRAM取得不易的壓力。因此，南亞科日前公告將透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（SanDisk）、SK海力士（SK Hynix）集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金，鎖定了中長期的穩定需求。大和資本預計，此次私募將使南亞科的每股淨值（Book Value）額外提升約16.8%。

事實上，DDR4供需失衡可能延續至2026年。大和資本分析，在AI資料中心需求強勁帶動下，DRAM供給緊張態勢預期將貫穿全年。隨主要廠商資源轉向DDR5，DDR4短缺愈發明顯，目前產能多集中於三星與南亞科部分產線；至於曾於2024年下半年造成供過於求的長鑫存儲（CXMT），現已轉向DDR5以支應內需伺服器需求，儘管良率仍待提升。