搭上半導體先進製程趨勢順風車 法人調高崇越目標價

崇越（5434）受惠半導體材料業務趨於多元，並隨先進製程、先進封裝趨勢成長，目前工程在手訂單超過百億元，法人預估2026年成長雙位數，加上有望 切入半導體新客戶，帶動產品組合轉佳，調高目標價約16%。

投顧法人分析，崇越代理日本信越的光阻液為主要動能之一，受惠台積電（2330）5奈米以下先進製程維持滿載，且Fab20至22產能持續擴充以因應AI客戶需求，雖2奈米因電晶體結構改變，曝光道數未顯著提升，但下半年A14投產後，預期用量將再次成長，

在矽晶圓方面，部分台灣客戶需求已超過先前LTA鎖定量，且見到含八吋在內成熟製程晶圓代工廠產能利用率明顯改善；中國大陸地區雖成熟製程流失市占率，但積極經營華南、北京等多家新客戶，以符合高階製程需求，預期上海半導體材料維持成長。

法人表示，石英材料雖然朴子新廠已於第1季投產，但仍難以滿足客戶需求，目前正在討論潛在Phase2可行性。原廠石英布已獲得美系客戶驗證並陸續出貨CCL客戶，上游供應商積極擴產但仍供不應求，預期M9等級石英布將為下一潛在動能。

工程業務部份，崇越樂觀看待2026年雙位數成長，主要考量除在手訂單已突破100億元、公共工程比例下降有助改善獲利外，在VSMC施工狀況受客戶肯定，有望爭取晶圓代工業者後段廠區廢水處理業務，未來一有機會受惠記憶體客戶在台南、新加坡等海外廠區建設需求。