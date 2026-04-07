ABF 載板三雄漲勢吸睛 法人解析成本漲為何帶動股價？

ABF載板三雄持續受惠漲價題材而走強，欣興（3037）及南電（8046）7日早盤亮燈漲停，景碩（3189）受處置影響，開高走低也仍有7%以上漲幅。

國泰期貨表示，ABF增層膜（Ajinomoto Build-up Film）是由味之素（Ajinomoto）1990年代所開發的特殊增層膜絕緣材料，有助於實現封裝載板更小的線寬線距，降低訊號損耗並維持穩定性，為半導體封裝載板中重要關鍵材料，ABF 載板也由此得名，直至今日仍為眾多廠商指定的唯一供應商，使味之素仍保有九成以上市占率。

ABF為ABF載板中主要成本之一，占其原物料成本約25~30%，外媒報導味之素大股東要求針對ABF進行價格調漲逾30%，雖推升ABF載板成本，但依目前整體載板產業市況來看，ABF載板供應商尤其是高階的現有產能幾乎都已達到滿載狀態，未來一至二年即將開出的產能也大多被終端客戶所預定，顯示客戶對於 ABF 載板需求具一定延續性；並且載板成本對於客戶終端產品而言占比低，預期終端客戶應更加注重於載板產能的供給，推估即使ABF增層膜漲價，載板供應商亦能完整轉嫁於客戶，提高營收規模並維持獲利成長。

國泰期貨預期欣興2026及2027年高毛利AI產品占比將持續提升，同時漲價效益也將帶動獲利結構大幅優化 ，預期今（2026）年下半年仍有望持續進行漲價，隱含2026與2027年獲利預估仍有上修空間。考量欣興作為全球高階 ABF 載板主要供應商，將在

快速更迭的產品世代與技術、良率要求下維持其高檔市占，為AI相關封裝載板最大受惠者，故維持買進投資評等。