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奇鋐期 動能升溫

經濟日報／ 記者周克威整理

奇鋐（3017）為全球散熱解決方案的領導廠商，去年營運展現極強爆發力，營收與獲利皆創下歷史新高，預期今年延續強勁動能。

過去散熱廠商主要面對的是PC代工廠，進入AI時代後，奇鋐直接與雲端服務業者（CSP）及晶片大廠進行共同設計，能更早掌握技術規格，在ASIC液冷散熱領域的滲透率提升至20%~30%，反映在客製化專案中的強大競爭力

奇鋐去年營收1,396億元、年增95%，在規模經濟與產品組合優化有利因素下，毛利率維持在25.8%高水準，稅後淨利191.8億元，年增135%，EPS達49.17元，創下歷史新高。營收與與盈餘同步擴張，隱含AI伺服器散熱模組與高單價液冷組件出貨比重大幅提升。

AI基建具備急迫性與資本密集度，CSP拉貨動能未隨季節轉淡。今年下半年既有客戶新品放量以及更多ASIC專案的出貨，營收有望逐季成長。因應AI產業強勁需求，奇鋐擴產轉趨積極，預估今年資本支出150億元，2027年將進一步提高至170億元，透過規模優勢鞏固市占率，滿足客戶供應鏈多元化要求。

截至今年3月底，外資持有奇鋐比率維持在55%，三大法人合計約66.8%。法人高持股比率顯示奇鋐已成為全球AI硬體供應鏈的必備持股，可留意奇鋐期做相關操作。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

伺服器 競爭力 奇鋐

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