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台指期 短線震盪格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周四（2日）呈開高走低格局，盤下跌602點，跌幅1.8%、收在32,572點。台指期下跌902點至收32,487點，逆價差85.43點。期貨商表示，外資在期現貨保守布局，指數站穩月線前將以震盪格局為主。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,569口至2,423口，其中外資淨空單增加3,482口至34,855口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,353口至89口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權OI增量明顯不足；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股壓縮區間震盪整理，短線一旦放量跌破季線，則將加速走跌幅度。

元富期貨表示，川普針對中東戰爭發表演說，一句未來二至三周「猛烈」打擊伊朗，恐慌情緒蔓延，上周四台指期由紅翻黑一路走跌，終場以長黑K棒作收。目前指數仍然受到消息面的影響，維持大箱型區間震盪架構，因此在站穩月線前，整理區間震盪架構不變。

永豐期貨指出，在上周四選擇權未平倉量部分，4月第一周周五結算的大量區買權OI落在34,200點，賣權最大OI落在30,400點，月買權最大OI落在34,000點，月賣權最大OI落在28,500點；全月份未平倉量put/call ratio值由1.42下降至1.41，VIX指數上升1.6至36.45；外資台指期買權淨金額0.73億元、賣權淨金額1.03億元，整體選擇權籌碼面偏空。

選擇權 台指期

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