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高階 CCL 漲價 台鏈利多

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

AI推動中高階銅箔基板（CCL）需求大開，松下、材料大廠Resonac（力森諾科）等指標日商3月起再次漲價30%不等，法人看好日系廠商持續調高報價，積極布局高階產品的台灣四大CCL廠台光電（2383）、聯茂、台燿與騰輝-KY今年獲利可望同步躍進。

談到漲價議題，CCL業界指出，因應生產成本上升與產品供不應求，高階品3月初已陸續和客戶群溝通續漲，預期今年各指標業者將持續反映需求，一路調高報價至下半年。台灣高階CCL供應商包含台光電、台燿、聯茂等，皆已陸續和客戶溝通漲價，騰輝也跟進。

台光電先前強調，對全產品線市場前景持續看好，預期AI伺服器、交換器等應用需求穩健成長，今年將延續近年來「全產全銷」態勢。

松下 台光電 台燿

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