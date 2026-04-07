非投等債 ETF 靈活布局

臺灣證券交易所表示，在全球金融市場波動頻繁的環境下，投資人越來越重視資產配置與多元收益來源。

近年非投資等級債券ETF成為投資人在市場中追求收益的配置標的之一，當前上市非投等債ETF有四檔，分別為復華彭博非投等債（00710B）、凱基美國非投等債、群益優選非投等債、主動聯博全球非投。

以往直接參與債券市場，往往面臨較高的進入門檻與複雜的議價流程，對於一般投資人而言，要建構分散的債券組合並不簡單。

非投資等級債券ETF簡化繁瑣過程，讓投資人能以更具彈性的資金規模，一次布局數十甚至上百檔由企業發行的債券。這種一籃子債券的產品設計，不僅能分散單一企業的信用風險，更提升資金運用效率，讓投資人能隨時因應市場變化調整部位。

相較於政府公債或投資等級公司債，非投資等級債券的發行公司通常會提供較高的票面利率以吸引資金，這使得非投資等級債券在低利環境或景氣復甦期，能提供具吸引力的領息機會。