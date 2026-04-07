聽新聞
0:00 / 0:00
新光鋼產銷將月來月好
受惠鋼價大漲，鋼鐵裁剪通路大廠新光鋼（2031）存貨價值墊高，加上長期布局綠能進到收割期，產銷營運將「月來月好」，今年營運將更有底氣。
法人分析，新光鋼公司治理到位，董事長粟明德長期進行「多元化布局」展現成效，擺脫過度依賴單一鋼鐵景氣循環，今年營運將呈現穩健走揚格局。
新光鋼表示，設定今年鋼材銷售目標58萬公噸，較去年大幅成長16%，主因在於來自美國的對等關稅政策趨於明朗，下游客戶在經歷去年的庫存調整後，回補需求已明顯浮現。
更值得關注的是，新光鋼提前布局低價庫存，目前在手鋼鐵原料足以支撐約半年的出貨需求，隨著當前國際鋼價反彈，中鋼已經連續四個月調漲盤價的趨勢下，這批低價庫存將顯著拉升上半年的毛利表現，新光鋼營收有望量價齊揚。
法人指出，新光鋼近年在風電與太陽能領域多有斬獲，在離岸風電水下基礎設施以及太陽能支架布局有成，200多公頃以上的漁電共生案場利基已陸續入帳，並預期風電需求將在未來二年達到營收貢獻高峰。
另一方面，受惠於政府基礎建設預算增加，及AI資料中心廠房建設，新光鋼供應大量高強度鋼材，目前在手訂單充足，後續表現可望愈來愈好。
法人表示，新光鋼基本面轉強，並決議將配發現金股利2.5元，以當前股價計算，現金殖利率高達6%左右，展現強大的投資韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。