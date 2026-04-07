貿聯 押價內外10%

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普、共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

2026-04-07 00:34