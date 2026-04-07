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中國信託證券 好康放送
為歡慶中國信託成立60周年，中國信託證券特別推出「榮耀六十 日月金采」慶祝活動，即日起至6月30日止，集結開戶回饋、交易抽獎與滿額好禮，邀請新舊客戶一同參與周年盛會，為中國信託60大壽熱鬧慶生，好禮不間斷。
中國信託證券「榮耀六十 日月金采」慶祝活動，首波鎖定投資新手族群，推出「開戶實動禮」。活動期間內，只要新開立台股證券帳戶，即可獲得亮點200點；完成任一筆台股交易（限上市／櫃、興櫃、權證，不含靚亮存、盤中／後零股及申購交易），還可再享手續費折抵金400元，讓投資起步更輕鬆、回饋更有感。
同時，為回饋信用戶長期支持，中國信託證券同步推出「信用戶實動禮」。
凡於活動期間完成信用戶首次信用交易，即可獲得「亮點6,000點」抽獎機會一次，獲得的亮點點數，可於中信亮點family兌換秀泰影城電影票等多重生活好禮，讓投資理財的同時也能輕鬆享受精緻生活。
針對交易表現亮眼的投資人，中國信託證券再推出「交易滿額禮」回饋方案。凡於活動期間內，每月成交台股或複委託交易（限美股）累計金額達168萬元，即可獲得「漢來日月行館平日雙人房住宿券」一張抽獎機會，讓投資人不僅收穫投資成果，也能享受高品質的休憩時光。
此外，在60周年慶活動期間只要登入「中信亮點APP」，每日都可參加「幸運轉盤轉轉樂」，讓投資人天天都有機會抽中亮點好禮、天天好運轉不停。
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