宜鼎（5289）受惠人工智慧（AI）發展，帶動記憶體出貨供不應求，有利報價持續上漲，且邊緣AI需求持續成長，獲法人調升「買進」評等，投資人可利用相關認購權證參與行情。

展望2026年，法人表示，隨AI需求爆炸性成長，記憶體產業進入超級循環，將推升記憶體價格持續走高，同時在AI快速發展下，邊緣AI需求同步快速成長，預期AI相關產品占比將超過30%，有助於宜鼎業績成長，續創高峰，預估2026年營收549.8億元，年增約285%，營運可期。

權證發行商建議，看好宜鼎後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）