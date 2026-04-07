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富邦證永續金融評鑑 績優

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富邦證券榮登「第三屆永續金融評鑑」前25%證券商。富邦證券／提供
富邦證券榮登「第三屆永續金融評鑑」前25%證券商。富邦證券／提供

富邦證券在金管會主辦的「第三屆永續金融評鑑」中榮獲券商前25%肯定，2日由董事長程明乾親自出席領獎。此次評鑑中，富邦證券在環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三構面與總得分皆獲得優異成績，並連兩屆獲主管機關肯定，展現公司持續關注永續趨勢，並結合核心金融職能與創新科技應用，落實各項永續作為表現亮眼。

富邦證券董事長程明乾表示，公司以「低碳、數位、激勵、影響」為四大核心策略，秉持「永續是金融業核心責任」的理念，將ESG實踐融入日常業務與經營決策，持續深化各項永續作為。富邦證券深信，永續不是口號，而是在環境、社會與治理面向不斷強化專業能力，以具體行動回應各界期待，持續發揮金融影響力，為永續發展貢獻力量。

環境面上，富邦證券參考金管會「永續經濟活動認定參考指引」，引導資金投入具永續效益之經濟活動，協助企業推動永續發展與減碳轉型。2024年，富邦主辦輔導申請上市、上櫃的發行公司中，適用或符合指引的家數占比達33.3%；2025年綠色金融與責任投資承銷案件占比為74%，永續發展債券參與比率達79%。

在社會面，富邦證券於金融消費保護與人才發展方面亦展現卓越成效，導入ISO 10002客訴品質管理系統，以國際標準強化客訴處理程序及管理機制，全面提升客戶服務體驗。面對日益猖獗的金融詐騙，富邦亦建立完善的反詐騙與客戶關懷機制，並透過官網設置專區及透過多元宣導，提升民眾反詐意識，全力守護客戶資產安全。

在公司治理面，富邦證券每三年定期接受董事會績效外部評估，並由專業第三方就董事會運作品質、決策效能與資訊透明度進行全面檢視。此外，富邦證券已連續四年入選證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」，2025年更在30項指標全數獲得滿分，深獲肯定。

金管會 富邦

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