外資逆勢加碼股抗跌 台燿、嘉澤等有望扮報復性反彈要角

中東戰火延燒，國際油價走揚，外資3月在台股大提款，單月賣超高達9,682億元，上周也維持賣超，但逆勢加碼台燿（6274）、嘉澤、鴻勁等股將有望成為4月抗跌甚至是領先上演報復性反彈焦點。

根據CMoney統計，外資3月站在買方，且4月來繼續買超逾3億元，包含台燿、嘉澤、鴻勁、景碩、聯茂、弘塑、強茂、兆豐金、台虹、萬潤、萬海、統一超、第一金、兆聯實業，共計14檔。

進一步看，電子股尤其與AI相關個股仍是外資這波逆勢補強重點，因戰爭無損AI產業發展趨勢，在半導體大族群中，IC測試分選機廠鴻勁4月來外資繼續買12.05億元、半導體後段封裝濕製程設備龍頭弘塑9.2億元、功率元件強茂8.05億元、半導體設備萬潤4.43億元。

至於電子零組件族群，外資接連加碼股有銅箔基板廠台燿21.57億元、CPU插槽製造廠嘉澤19.62億元、全球Flip Chip主要供應商景碩10.77億元、銅箔基板製造廠聯茂10.71億元、軟性銅箔基板製造廠龍頭台虹5億元，同樣也與AI發展關係緊密。

非電部分，題材較為分散，包含銀行股、航運、貿易百貨以及綠能環保股都有外資著墨，其中，公股金控兆豐金、第一金獲得外資買盤關注，主要基於銀行為主體獲利較穩健、受惠降息利差等原因；而航運商在中東戰火影響下，未來主要航線運價「欲小不易」；以內需為主的統一超也獲得4.18億元加碼。