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南亞 兩檔活跳跳
南亞（1303）近來股價相對持穩，未隨盤勢震盪走弱，除了因油價上漲題材發酵外，主因為電子材料占比持續成長，且加工費也有逐步調漲規劃，吸引買盤加持，使股價震盪盤堅相對有撐。
法人指出，預估南亞首季營收將較去年第4季小增2%。展望今年營運，隨電子材料占比持續成長，且規劃加工費逐步調漲，配合轉投資南亞科貢獻獲利，使得今年前景正向看好。
法人預估南亞年今年每股純益（EPS）約4.71元，目前評價介於股價淨值比歷史區間約1.1~2.4倍偏中緣位置，股價還有雙位數的上行空間。權證發行商建議，看好南亞後市表現的投資人，可以挑選價內外10%內，距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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