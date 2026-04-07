快訊

戰急氣缺…台電找麥寮燃煤電廠救援3個月 是否延長視中東戰況

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人…求助無門

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者魏興中整理

南亞（1303）近來股價相對持穩，未隨盤勢震盪走弱，除了因油價上漲題材發酵外，主因為電子材料占比持續成長，且加工費也有逐步調漲規劃，吸引買盤加持，使股價震盪盤堅相對有撐。

法人指出，預估南亞首季營收將較去年第4季小增2%。展望今年營運，隨電子材料占比持續成長，且規劃加工費逐步調漲，配合轉投資南亞科貢獻獲利，使得今年前景正向看好。

法人預估南亞年今年每股純益（EPS）約4.71元，目前評價介於股價淨值比歷史區間約1.1~2.4倍偏中緣位置，股價還有雙位數的上行空間。權證發行商建議，看好南亞後市表現的投資人，可以挑選價內外10%內，距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收 EPS

延伸閱讀

台積電艦隊躍亂世明燈 牧德、創意等吸引投資人目光

南亞國泰58購02 潛利足

臻鼎兆豐58購02 蓄勢衝

世芯台新59購02 有看頭

相關新聞

全版走勢圖－精選股

（格式）精選股 （案名）精選股

外資逆勢加碼股抗跌 台燿、嘉澤等有望扮報復性反彈要角

中東戰火延燒，國際油價走揚，外資3月在台股大提款，單月賣超高達9,682億元，上周也維持賣超，但逆勢加碼台燿（6274）、嘉澤、鴻勁等股將有望成為4月抗跌甚至是領先上演報復性反彈焦點。

就市論勢／績優傳產 逢低布局

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普、共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

富邦證永續金融評鑑 績優

富邦證券在金管會主辦的「第三屆永續金融評鑑」中榮獲券商前25%肯定，2日由董事長程明乾親自出席領獎。此次評鑑中，富邦證券在環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三構面與總得分皆獲得優異成績，並連兩屆獲主管機關肯定，展現公司持續關注永續趨勢，並結合核心金融職能與創新科技應用，落實各項永續作為表現亮眼。

中國信託證券 好康放送

為歡慶中國信託成立60周年，中國信託證券特別推出「榮耀六十 日月金采」慶祝活動，即日起至6月30日止，集結開戶回饋、交易抽獎與滿額好禮，邀請新舊客戶一同參與周年盛會，為中國信託60大壽熱鬧慶生，好禮不間斷。

大同奪沙國重電大單 法人看好有助優化營收結構

大同（2371）中東重電布局傳捷報，受惠深耕中東市場成效顯現，除先前與以色列經銷商合作，成功取得海水淡化廠電力設備及汙水處理幫浦系統新訂單，市場傳出，大同電力事業奪下沙烏地阿拉伯主權AI資料中心總規模1.2GW（10億瓦）變壓器大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。