就市論勢／績優傳產 逢低布局

盤勢分析

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普、共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

從基本面觀察，台股經濟基本面維持向上、上市櫃企業營收、獲利也持續成長，加上美科技巨頭AI資本支出仍呈現擴張，AI長線趨勢繼續看漲。

投資建議

主動投資操作上，可留意電子輪漲族群，鎖定本益比相對合理、法人尚未高持股等標的，另搭配高股息股布局，掌握2026年有轉機成長題材的個股為宜。傳產股方面，可留意財報表現佳的績優價值股逢低布局。

被動投資則看好受惠全球AI需求火熱的半導體產業，2026年正迎來新一輪漲價周期，整體半導體行業從去庫存轉向量價齊升的新擴張階段，結構性的中長期投資機會持續浮現，預估台股半導體ETF中長期股價表現有望脫穎而出。