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就市論勢／績優傳產 逢低布局

經濟日報／ 新光臺灣半導體30ETF投資團隊

盤勢分析

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

從基本面觀察，台股經濟基本面維持向上、上市櫃企業營收、獲利也持續成長，加上美科技巨頭AI資本支出仍呈現擴張，AI長線趨勢繼續看漲。

投資建議

主動投資操作上，可留意電子輪漲族群，鎖定本益比相對合理、法人尚未高持股等標的，另搭配高股息股布局，掌握2026年有轉機成長題材的個股為宜。傳產股方面，可留意財報表現佳的績優價值股逢低布局。

被動投資則看好受惠全球AI需求火熱的半導體產業，2026年正迎來新一輪漲價周期，整體半導體行業從去庫存轉向量價齊升的新擴張階段，結構性的中長期投資機會持續浮現，預估台股半導體ETF中長期股價表現有望脫穎而出。

美國 川普 共和黨

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鴻準3月營收月減35% 探近二年低點

機殼大廠鴻準（2354）昨（5）日公布3月合併營收46.89億元，下探2024年5月來低點，月減35%，也比去年同期衰退61%。鴻準表示，上月業績衰退，主因市場需求減弱，客戶訂單減少。

聯茂3月營收月增29% 強打超低耗損基板材料搶市

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布3月合併營收33.7億元，創歷史新高紀錄，月增29.11%，年增13.8%；首季合併營收91.43億元，也是單季歷史新高紀錄，季增2.54%，年增20.62%。

圓展3月營收 月增43%

圓展（3669）昨（5）日公告3月合併營收2.97億元，攀上五年來同期新高，月增43.35%，年增29.05%，主要受惠去年第3季歐洲新專案量產，成長動能延續至今年。

愛普3月營收 月增21%

客製化記憶體IC設計廠愛普（6531）昨（5）日公布3月營收8.15億元，創新高紀錄，月增21.2%，年增112.6%；首季營收21億元，為單季新高紀錄，季增12.47%，年增116%，反映AI與高速運算（HPC）趨勢帶動出貨熱，以及矽電容（S-SiCap）相關產品需求強勁。

健策目標價 里昂喊5,700

里昂證券釋出報告指出，健策（3653）正進入新的成長階段，受惠於Rubin均熱片第2季開始量產，且液冷普及率提升及水冷板含量提升，因此將健策目標價從5,480元上調到5,700元，維持「優於大盤」評等。

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