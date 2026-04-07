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菱光衝刺紅外線 IR
影像感測器廠菱光（8249）布局紅外線IR產品展現成效，隨無人載具市場需求升溫，訂單較去年明顯成長，紅外熱成像模組已導入無人機、安防監控及機器人等高階領域，預計IR產品線將成為未來營運成長的核心動力。
菱光指出，持續優化產品結構並導入自動化生產，將產品設計輕量化與微型化，以因應多功能事務機（MFP）市場波動。
新產品開發進度方面，菱光表示，工業感測器SPS（智慧圖像感測器）已於去年底小量提供樣品，供工業印刷及裁切裝訂設備客戶驗證，預計今年配合客戶新產品出貨，並與品牌廠完成品質驗證進行ODM合作。
此外，熱成像模組具備穿透煙霧及遠距離測溫能力，除歐美無人機需求強勁外，亦延伸至消防搜救機器人及設備巡檢市場。
面對地緣政治與貿易不確定性，菱光透露已取得第二生產基地，規劃產能以因應國際貿易情勢風險。去年上半年受美國關稅政策影響，客戶提前拉貨帶動營收成長，雖然去年下半年因預防性庫存水位偏高，且部分客戶終止大陸產線遷移計畫，導致動能轉趨保守，隨稅率大致底定，關稅對長期營運的影響將逐漸減少。
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