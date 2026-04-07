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穩懋光通訊商機爆發

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

輝達擁抱光通訊，兩大合作夥伴Lumentum、Coherent近期獲得市場青睞，Lumentum上周四（2日）美股收盤大漲逾8%，衝上826.88美元天價。法人看好，輝達領軍下，光通訊規格升級商機爆發，穩懋（3105）、聯亞等台灣相關供應鏈訂單動能將續強。

法人指出，AI基礎建設帶來的光通訊升級商機正全面發酵，800G今年將成為市場主流，明年1.6T也將開始逐步商用化，Lumentum、Coherent等已切入輝達、Google等雲端服務供應商（CSP）的光通訊廠接單動能強勁。

在輝達入股加持下，Lumentum、Coherent在美股表現強強滾，後市訂單值得期待，法人看好將帶旺相關台灣協力廠。

法人分析，光通訊當中的主要雷射元件幾乎都需要以InP製程晶圓製造，穩懋、聯亞等相關供應鏈後續營運動能也備受市場關注。

其中，穩懋傳出透過Lumentum光通訊訂單，切入Google的TPU供應鏈市場當中，訂單量相當龐大，且占Lumentum供應Google TPU光通訊訂單量的兩成，成為穩懋營運未來成長動能主要關鍵之一。

業界傳出，Lumentum在Google TPU架構當中成功打入OCS（光路交換系統）供應鏈當中，並供應CW（連續波）雷射與ELSFP（外部雷射光源模組），當中的接收端PD（光感測器）相關訂單則成功由穩懋拿下。

不僅如此，由於輝達持續擴大光通訊平台支援動能，在今年3月宣布與Coherent達成策略合作。法人指出，Coherent主要對聯亞的InP磊晶片採購，且當前下單動能相當強勁，成功打入高速光通訊、共同光學封裝（CPO）市場當中。

聯亞先前表示，看好本季營收成長動能來自矽光產品出貨動能續強，下游代工廠產能持續擴大，順勢帶動矽光產品未來數季穩定增加，該公司手中基板庫存也足以應付到今年8月之後。

美股 Google 聯亞

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